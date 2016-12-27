ЄС уже прийняв рішення про безвізовий режим з Україною – Мінгареллі

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Х'юг Мінгареллі

Посол ЄС запевнивв, що українці отримають безвіз з країнами Євросоюзу найближчим часом

Посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі сьогодні відвідав Дніпро з робочим візитом.

Під час брифінгу посол ЄС повідомив, що рішення про безвіз з Європою вже прийнято і українці зможуть вільно в'їжджати на територію ЄС незабаром. Точні терміни Мінгареллі не повідомив.

Нагадаємо, 2 лютого Європарламент підтримав безвіз для Грузії.

Як повідомлялося, 7 грудня за результатами чергового раунду переговорів між Радою ЄС, Європарламентом та Єврокомісією ухвалено проект законодавчої резолюції про новий механізм призупинення безвізових режимів з усіма третіми країнами, від чого залежить рішення про скасування візових вимог для громадян України.

У Європарламенті прогнозують безвіз для України у травні 2017 року.

Депутат Європарламенту Ребекка Гармс заявляла, що Франція в Євросоюзі є останньою країною, яка гальмує надання Україні безвізового режиму.