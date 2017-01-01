Названо імена нардепів, які прогуляли всі засідання Ради цього року

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Андрій Білецький , який прийшов на сесійне засідання один раз за все восьме скликання ВРУ

За даними письмової та електронної реєстрації п’ятеро нардепів ще жодного разу в 2017 році не були присутні на засіданнях Ради

Комітет виборців України проаналізував відвідування народними депутатами засідань Ради у січні-лютому 2017 року. За даними письмової та електронної реєстрації, п’ятеро народних депутатів ще жодного разу в 2017 році не були присутні на пленарних засіданнях Верховної Ради, повідомляє прес-служба КВУ.

Серед них члени Опозиційного блоку Євген Бакулін та Дмитро Добкін, позафракційний Андрій Білецький, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які розшукуються українською владою. Білецький 22 лютого озвучив з парламентської трибуни вимоги учасників протесту біля ВР, але в парламенті зареєстрований не був.

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За даними письмової реєстрації, жодного засідання в 2017 році також не відвідали члени Опозиційного блоку Михайло Добкін та Юрій Солод. Проте, за даними електронної реєстрації, ці депутати були на робочому місці, але участі в голосуванні не брали (пропущено 99% голосувань). Тому їхня участь у роботі Ради під питанням.

Крім того, згадані народні депутати у січні-лютому не відвідували засідання профільних комітетів Ради. Так, Дмитро Добкін пропустив обидва засідання Комітету з питань аграрної політики в лютому, а Юрій Солод – обидва засідання Комітету з питань фінансової політики. Євген Бакулін пропустив засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму 17 січня та 7 лютого.

Загалом у січні-лютому 2017 року відбулося 18 пленарних засідань Верховної Ради.

Нагадаємо, що, відповідно до частини 1 статті 26 закону «Про регламент Верховної Ради України», перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом.

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