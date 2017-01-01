Названо причину вибуху на заводі в Запоріжжі

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Для розслідування обставин події створена спецкомісія

Причиною надзвичайної події на ПАТ «Запоріжкокс», в результаті якої загинули чотири людини, став вибух газу.

Як розповіли Укрінформуспівробітники правоохоронних органів, які працюють на місці події, стався вибух парів бензолу, скупчених у відстійнику.

«Близько 14:30 в цеху уловлювання хімпродуктів коксування ПАТ «Запоріжкокс» при виконанні робіт з демонтажу збірників змішувачів хімустановки стався вибух, в результаті якого 3 людей загинули на місці події, ще одна померла в лікарні, куди була доставлена після НП. Всі четверо - співробітники підрядної організації. За попередніми даними, причиною вибуху стало скупчення парів бензолу у відстійнику», - розповіли правоохоронці, зазначивши, що цей цех заводу здійснює очищення коксового газу від хімсполук, в тому числі й від бензолу.

Інформацію про нещасний випадок в результаті вибуху газу підтвердили і в прес-центрі ПАТ «Запоріжкокс».

«На даху збірника кінцевого охолодження коксового газу проводилися вогневі роботи із застосуванням газового пальника і електрозварювального апарату. Роботи виконували 4 працівників підрядної організації «ПромІнтегра». При проведенні робіт вибухнув газ, що накопичився всередині ємності, який виходив назовні через розвантажувальний клапан в безпосередній близькості від виконання робіт. Троє людей загинуло на місці, четвертий чоловік був у важкому стані доставлений в реанімацію, де помер від отриманих ран», - повідомили в прес-центрі.

Для розслідування обставин події створена спецкомісія.

Нагадаємо, повідомлення про вибух надійшло в поліцію о 15:15. Також у поліції зазначили, що вибух був виробничого характеру. Внаслідок вибуху загинуло чотири людини.