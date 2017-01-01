НБУ створив департамент, який займатиметься ліцензуванням банків та валютних операцій

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Олександр Бевз

З 6 квітня департамент ліцензування відповідатиме за видачу ліцензій небанківським фінустановам на переказ коштів без відкриття рахунків

Національний банк України з метою централізації процесів ліцензування створив департамент ліцензування, що відповідає за реєстрацію і ліцензування банків, погодження набуття істотної участі у фінустановах, а також призначення керівників банків і ліцензування валютних операцій.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на рішення правління регулятора від 2 березня 2017 року.

Як наголошується в повідомленні, з 6 квітня департамент ліцензування також відповідатиме за видачу ліцензій небанківським фінустановам на переказ коштів без відкриття рахунків, реєстрацію платіжних систем та видачу ліцензій юридичним особам з інкасації.

За інформацією НБУ, директором департаменту ліцензування призначено Олександра Бевза, який з лютого по жовтень 2015 року обіймав посаду керівника відділу в структурі департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ, з січня по жовтень 2016 року працював заступником директора цього департаменту, а з жовтня 2016 року очолював самостійне управління реєстрації та ліцензування центрального банку.