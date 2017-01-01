Негода на Закарпатті: рятувальники витягли зі сніжних пасток 87 авто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Робота рятувальників на засніжених дорогах Закарпаття

Рух великовагового транспорту на дорогах Закарпатської області залишається обмежений

Станом на 8:00 5 січня, на перевалах Закарпатської області, за інформацією Укравтодору, рух великовагового транспорту залишається обмежений. Транспорт направляється до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. Рух легкових автомобілів забезпечено.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, рятувальники відбуксирували 87 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах Закарпатської області. На даний час робота по буксируванню транспортних засобів триває. Для буксирування від ДСНС залучено 15 одиниць техніки та 50 рятувальників.

Електропостачання у всіх населених пунктах забезпечено.

Наслідки сходження лавин на проїжджу частину автодороги місцевого значення між населеними пунктами Широкий Луг - Нересниця Тячівського району та на автодорогу місцевого значення між населеними пунктами с. Красна та смт Усть-Чорна в ур. Печейда Тячівського району ліквідовані.

Над ліквідацією наслідків сходження лавини на автодорогу місцевого значення Колочава-Хуст між населеними пунктами с. Вільшани Хустського району та с. Мерешор Міжгірського району працюють рятувальники державного пожежно-рятувального поста с. Колочава та 2 одиниці снігоочисної техніки Міжгірського та Хустського райавтодору.

Станом на 5 січня на території Львівської області рятувальники витягнули з снігових заметів 8 великовантажних автомобілів, встановлено та обладнано стаціонарний пункт обігріву, створено два пересувних пункти обігріву.