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    Неповнолітні вандали зруйнували 38 могил у селі на Одещині

    • Сьогодні, 17:58
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    15-річний хлопець зруйнував перший пам'ятник на могилі, інші підлітки підтримали задум товариша

    Співробітники Окнянського відділення поліції затримали п'ятьох підлітків у віці від 12 до 15 років, які на кладовищі села Маяки заради розваги зруйнували 38 пам'ятників. Про це повідомили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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    У поліцію звернулися місцеві жителі з заявою про те, що невідомі особи пошкодили могили їх близьких і родичів. За даним фактом потерпілими визнано 14 осіб.

    В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння злочину причетні п'ятеро місцевих підлітків.

    Під час встановлення всіх обставин події з'ясувалося, що старший з компанії ввечері запропонував заради розваги піти на цвинтар і зруйнувати кілька пам'ятників, на що його друзі погодилися. 15-річний хлопець зруйнував перший пам'ятник на могилі, тричі вдаривши його ногою. Інші підлітки підтримали задум товариша і все разом почали розбивати надгробки.

    За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

    Неповнолітні під час спілкування з працівниками поліції покаялися в скоєнні ними даного злочину. 

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    вандалізм Одещина
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