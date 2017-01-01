Руйнування стіни Меморіалу жертвам Голокосту на Одещині сталось ще близько місяця тому
- Сьогодні, 01:12
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В поліції руйнування називають «природнім процесом», а не вандалізмом
Меморіал жертвам Голокосту на Єврейському кладовищі в Саврані Одеської області зруйнувався в результаті природних процесів. Про це «Інтерфаксу» повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіціі в Одеській області.
Причому руйнування стіни меморіалу відбулося близько місяця тому, про що була проінформована місцева влада.
Джерело видання в Савранській РДА повідомило, що стіна - лише один з елементів меморіалу, і вона вже кілька років вважалася аварійною. Сам меморіал тривалий час знаходиться в занедбаному стані.
Як повідомляв «Главком», директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський на своїй сторінці у Facebook в середу написав, що на новому єврейському кладовищі в Саврані (Одеська область) повністю знищили меморіал жертвам Голокосту.