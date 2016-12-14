Несолодке життя: в Україні зросли ціни на цукор

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В «Укрцукрі» пояснюють подорожчання цукру зростанням цін на світовому ринку

Оптово-відпускні ціни на цукор за перший місяць поточного року зросли в середньому на 5,5% і наразі коливаються в межах 14,10-14,50 грн/кг. Про це повідомляє прес-служба НАЦУ «Укрцукор».

На думку керівника аналітичного відділу Руслани Бутило, така ситуація передусім зумовлена зростанням цін на світовому ринку. «За період з 29 грудня 2016 року ціни на цукор білий на Лондонській біржі зросли майже на 4% (на 20,1 $/т), а на цукор-сирець з тростини на Нью-Йоркській біржі зросли на 6% (на 25,3 $/т)», – пояснює вона.

За її словами, українська ціна корелюється світовими цінами, тому чим більше змінюватиметься цінова ситуація на світовому ринку, тим відчутніше це буде для українського.

Проте збільшення мінімальних цін на цукор та цукровий буряк на наступний маркетинговий рік зовсім не впливає на ціноутворення: «Роздрібні ціни на цукор абсолютно не залежать від мінімальної ціни, тому і не можна сказати, що в разі збільшення мінімальних цін зростуть і роздрібні: навіть цьогорічна збільшена мінімальна ціна все одно менша за ту, за яку реалізують цукор на ринку», – зазначила експерт.

Нагадаємо, раніше асоціація «Укрцукор» оприлюднила топ-10 експортерів цукру за 2016 рік.

Цікаво, що в десятку експортерів увійшли підприємства «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» та «Продовольча компанія «Поділля», які входять в групу підприємств «Агропродінвест», співвласником якої є президент України Петро Порошенко.