Незважаючи на всі успіхи, Путін домігся лише зростання ізоляції Росії – європейські ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Особливо гірко для Путіна те, що Трамп, перемозі якого так неприховано раділи в Москві, виявився міцним горішком, котрий не відчуває жодних симпатій до Росії

В останні дні справи у російського президента Володимира Путіна «йдуть не дуже добре: спочатку в самій Росії відбулись найбільші за останні роки протести, які, вочевидь, змусили Кремль понервувати. А тепер його ж союз із сирійським деспотом Асадом, який вчинив газову атаку на Хан-Шейхун, ще сильніше підштовхує Путіна до міжнародної ізоляції», – пише німецький таблоїд Bild.

Так, швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung коментує візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона до Москви таким чином: «Крижана атмосфера під час візиту Тіллерсона підкреслює умовний кінець російської мрії про одного в Білому домі». Незважаючи на численні успіхи, в тому числі приєднання Криму, Путін, доходить висновку газета, «домігся лише зростання ізоляції Росії»: «Байдуже ставлення з боку США і ультимативну вимогу розірвати відносини з Асадом стали хворобливими ознаками того, що російська політика провалилася».

Як зазначає Bild, особливо гірко для Путіна те, що «Дональд Трамп, перемозі якого над кандидатом від демократів Хілларі Клінтон так неприховано раділи в Москві, виявився міцним горішком, який зараз на відміну від передвиборної кампанії не відчуває жодних симпатій до Росії». Не так давно Трамп навіть сказав, що відносини з РФ досягли «історичного мінімуму».