Ні світла, ні води окупантам в Криму, - губернатор Херсонщини

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Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв

Гордєєв каже, що не дозволить розблокувати Північно-кримський канал

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв виступив проти відновлення водопостачання в Крим. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

«Я не дозволю розблокувати Північно-кримський канал. Ні світла, ні води окупантам в Криму», - підкреслив Гордєєв.

Нагадаємо, що вчора народний депутат України, член міжфракційного об'єднання «Крим» Мустафа Найєм запропонував відновити водо- і електропостачання до окупованого півострова.

Як повідомлялось, прокуратура Автономної Республіки Крим проводить слідство щодо осіб, причетних до окупації півострова, у тому числі щодо чинних чиновників.