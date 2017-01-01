Ні світла, ні води окупантам в Криму, - губернатор Херсонщини
- Сьогодні, 11:41
-
Розсилка
Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв
Гордєєв каже, що не дозволить розблокувати Північно-кримський канал
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв виступив проти відновлення водопостачання в Крим. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.
«Я не дозволю розблокувати Північно-кримський канал. Ні світла, ні води окупантам в Криму», - підкреслив Гордєєв.
Нагадаємо, що вчора народний депутат України, член міжфракційного об'єднання «Крим» Мустафа Найєм запропонував відновити водо- і електропостачання до окупованого півострова.
Як повідомлялось, прокуратура Автономної Республіки Крим проводить слідство щодо осіб, причетних до окупації півострова, у тому числі щодо чинних чиновників.