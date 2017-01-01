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    Ні світла, ні води окупантам в Криму, - губернатор Херсонщини

    • Сьогодні, 11:41
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    Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв
    Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв

    Гордєєв каже, що не дозволить розблокувати Північно-кримський канал

    Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв виступив проти відновлення водопостачання в Крим. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

    «Я не дозволю розблокувати Північно-кримський канал. Ні світла, ні води окупантам в Криму», - підкреслив Гордєєв.

    Нагадаємо, що вчора народний депутат України, член міжфракційного об'єднання «Крим» Мустафа Найєм запропонував відновити водо- і електропостачання до окупованого півострова.

    Як повідомлялось, прокуратура Автономної Республіки Крим проводить слідство щодо осіб, причетних до окупації півострова, у тому числі щодо чинних чиновників

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