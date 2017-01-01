Пункти пропуску на кордоні з окупованим Кримом збираються переобладнати

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На КПВВ «Каланчак» можуть облаштувати автостанцію та центр надання адміністративних послуг

Сьогодні, 27 лютого, на Херсонщину прибула урядова делегація, аби проінспектувати контрольні пунктіи в’їзду-виїзду на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.

Як повідомляє пресс-служба Херсонської обладмініістрації, «задля подальшого їх сучасного облаштування».

З роботою усіх трьох контрольних пунктів в'їзду-виїзду на території Херсонщини гостей ознайомив начальник Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій Ігнатьев. Інспектування розпочали з КПВВ «Каланчак».

Під час перевірки КПВВ «Каланчак» було обговорено питання облаштування там автостанції з центром надання адміністративних послуг і критої пішохідної зони для забезпечення належних умов перетину громадянами адміністративного кордону з Кримом.