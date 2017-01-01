  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Пункти пропуску на кордоні з окупованим Кримом збираються переобладнати

    • Сьогодні, 17:30
    • Розсилка

    На КПВВ «Каланчак» можуть облаштувати автостанцію та центр надання адміністративних послуг

    Сьогодні, 27 лютого, на Херсонщину прибула урядова делегація, аби проінспектувати контрольні пунктіи в’їзду-виїзду на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.

    Як повідомляє пресс-служба Херсонської обладмініістрації, «задля подальшого їх сучасного облаштування».

    Читайте також

    З роботою усіх трьох контрольних пунктів в'їзду-виїзду на території Херсонщини гостей ознайомив начальник Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Андрій Ігнатьев. Інспектування розпочали з КПВВ «Каланчак».

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Пункти пропуску на кордоні з окупованим Кримом збираються переобладнати
    Пункти пропуску на кордоні з окупованим Кримом збираються переобладнати
    Пункти пропуску на кордоні з окупованим Кримом збираються переобладнати
    Пункти пропуску на кордоні з окупованим Кримом збираються переобладнати

    Під час перевірки КПВВ «Каланчак» було обговорено питання облаштування там автостанції з центром надання адміністративних послуг і критої пішохідної зони для забезпечення належних умов перетину громадянами адміністративного кордону з Кримом.

    Читайте також
    прикордонники окупанти в Криму Херсонщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ