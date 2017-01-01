Німеччина може заборонити в'їзд до країни турецьким політикам

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Реджеп Таїп Ердоган і Ангела Меркель

Президент Туреччини Ердоган заявив, що Німеччина використовує у своїй політиці «практики нацистів»

В уряді Німеччині погрожують заборонити в'їзд до країни турецьким політикам, які мають намір проводити агітацію на підтримку референдуму щодо конституційних змін в Туреччині.

«Той факт, що федеральний уряд не вичерпав міжнародно-правові можливості, не означає безкоштовний квиток на майбутнє. Заборона на в'їзд була б останнім засобом. І це право ми залишаємо за собою», - наголосив голова Відомства федерального канцлера Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, яке було опубліковане у середу, 15 березня.

Він також відкинув звинувачення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана у тому, що ФРН використовує у своїй політиці «нацистські практики», забороняючи турецьким політикам здійснювати агітацію у німецьких містах. «Ми виступаємо рішуче проти порівнянь з нацистами та гротескних звинувачень», - наголосив Альтмаєр, додавши, що Німеччина, як і Туреччина, не дозволить принижувати свою гідність.

Політична дискусія між Берліном та Анкарою вийшла на черговий виток напруження після заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Німеччина використовує у своїй політиці «практики нацистів». Таким чином президент країни відреагував на заборону у ФРН виступів низки високопосадовців Туреччини, на яких міністри мали агітувати за конституційну реформу.

Референдум щодо конституційних змін, які мають зміцнити президентські повноваження, відбудеться в Туреччині 16 квітня.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину та особисто канцлера Ангелу Меркель у підтримці тероризму,

Джерело: DW