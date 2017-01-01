Туреччина введе санкції проти Нідерландів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Введення санкцій анонсував міністр Туреччини зі справ з ЄС Омер Челик

Міністр Туреччини зі справ з ЄС Омер Челик анонсував запровадження санкцій проти Нідерландів, передає Reuters.

«Безумовно, санкції буде введено», – повідомив Челик.

Як повідомлялося, влада Нідерландів 11 березня заборонила посадку в Роттердамі літаку з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу на борту. Незабаром з тиском зіткнулася й міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетуль Саян Кайя, яка прибула в Нідерланди з Німеччини на автомобілі для участі у зустрічі з турецькою діаспорою.

Поліція Нідерландів спочатку затримала співробітників охорони Фатми Бетуль Саян Кайя. Міністра спробували змусити вийти з автомобіля, а після її відмови пригрозили евакуацією машини. Зрештою Кайя була змушена вийти з автомобіля, і в супроводі співробітників поліції її було виселено до Німеччини. Вже звідти вона вирушила до Туреччини.

Водночас співробітники поліції Нідерландів розігнали із застосуванням собак і кінних нарядів тисячі етнічних турків, які зібралися біля стін генконсульства в Роттердамі на знак підтримки турецького міністра.

МЗС Туреччини зажадало, щоб посол Нідерландів в Анкарі, що перебуває наразі у відпустці за кордоном, не повертався певний час до виконання своїх обов'язків.

Туреччина вже викликала «на килим» тимчасового повіреного у справах Нідерландів.

В ЄС повідомили, що заблокують Туреччині виплати на проекти з євроінтеграції.

Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.

Пізніше міністр МЗС Туреччини Чавошоглу заявляв, що навіть вибачення Нідерландів не зможуть залагодити конфлікт, що стався, і країна вживатиме контрзаходів.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відмовився офіційно вибачитися за відмову впустити до країни літак із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Туреччина відправила Нідерландам дві ноти протесту.