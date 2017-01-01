Німеччина запропонувала допомогти ліквідувати наслідки вибуху на шахті «Степова»

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Ми, німці, співчуваємо сім'ям загиблих і ми знаємо такі аварії в історії Німеччини, тому розуміємо, яка це трагедія для сімей, - федеральний міністр закордонних справ Німеччини

Німеччина висловила готовність надати всю необхідну допомогу у подоланні наслідків вибуху на шахті «Степова» на Львівщині. Про це повідомив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

«Ми, німці, співчуваємо сім'ям загиблих і ми знаємо такі аварії в історії Німеччини, тому розуміємо, яка це трагедія для сімей. Це одна із причин, чому ми готові дуже швидко надати все, що потрібно в цій ситуації. Це велика трагедія цього дня», - сказав глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. Під час вибуху загинуло вісім шахтарів, шістьох гірників із травмами піднято на поверхню.

Після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

За уточненими даними, в результаті вибуху на шахті № 10 «Степова» у Львівській області травмовано 14 гірників. «Чотирнадцять травмованих госпіталізовано у Червоноградську центральну міську лікарню (дві людини в реанімації, одинадцять - у хірургії, один - в травматології)», - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Джерело: УНН