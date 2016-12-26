Нижня палата конгресу США засудила ООН за антиізраїльську резолюцію

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Очікується, що аналогічну заяву приймуть члени сенату

Члени палати представників конгресу США засудили Організацію об'єднаних націй (ООН) за резолюцію щодо поселенської діяльності Ізраїлю, повідомляє The Wall Street Journal.

Відзначається, що 342 члена палати представників ухвалили заяву, в якій засуджується рішення Ради безпеки ООН з вимогою припинити будівництво поселень Ізраїлю на палестинських територіях. У свою чергу 80 членів нижньої палати конгресу США проголосували проти.

Очікується, що аналогічну заяву прийме і верхня палата конгресу - сенат.

Нагадаємо, що виступаючи в Держдепі США, Керрі заявив, що перспектива врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту за принципом співіснування двох держав - ізраїльського і палестинського - в даний час перебуває під загрозою.

Він також підкреслив, що резолюція ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на окупованих землях, відповідає американським цінностям.

Нагадаємо, 23 грудня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

Через цю ситуацію прем’єр Ізраїлю доручив знизити рівень робочих контактів з Україною. Крім того, Ізраїль скасував візит Гройсмана після голосування резолюції ООН.

Наразі за підсумками зустрічі дипломатів України і Ізраїлю в МЗС України було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільствах

Детальніше читайте: «Антиізраїльська» резолюція. Чи був у Києва шанс уникнути скандалу?