Нова хвиля російської пропаганди: американцям радять жити за принципами московської церкви

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В Америці побачила світ книга «Патріарх Кирило. Думки на кожен день року»

У США видали книгу висловлювань патріарха російської церкви Кирила, яка розрахована на американську аудиторію. Про це розповів глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон.

Як повідомили РИА Новости, книга «Патріарх Кирило. Думки на кожен день року» була підготовлена до 70-річчя глави московської церкви. Книга опублікована російською та англійською мовами. Вона містить 366 цитат на кожен день року, взятих з проповідей, статей, доповідей, виступів, книг і «особистого місіонерського досвіду» патріарха.

«В Америці прямого доступу у московського патріарха до американської публіці немає, і дуже часто про Російської церкви, про патріарха дізнаються тільки із засобів масової інформації. А американські ЗМІ далеко не завжди дружні по відношенню до Росії і до Російської церкви», - пояснив митрополит Іларіон.

У свою чергу президент Свято-Володимирській семінарії протоієрей Чад Хатфилд визнав, що книга має політичні цілі, начебто для її виходу зараз «відповідний час» через прихід нового президента США Дональда Трампа, що, за його словами, дає «шанс для відродження, поліпшення відносин» між Росією і США.

Нагадаємо, відомий російський блогер Слава Рабинович безсторонньо висловився в адресу глави Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила, назвавши його «Сатаною в подобі патріарха». Такий запис залишив у Twitter.

Такі емоції блогера викликало відео, на якому Кирило називає війну в Сирії справедливою, оборонною і священною.«Н ам оголошена неоголошена війна. На прикладі Сирії ми розуміємо, чого хочуть наші противники. Вони хочуть знищити Росію», - сказав Кирило.