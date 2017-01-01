Новим президентом Федерації дзюдо став… Роман Насіров

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Фото: Федерація дзюдо України / Facebook Роман Насіров

На конференції кандидатуру чиновника підтримали 22 делегати

Відсторонений очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров став новим президентом Федерації дзюдо України (ФДУ). Про це повідомляється на сторінці федерації у Facebook.

Обрання Насірова відбулося сьогодні, 17 квітня, під час звітно-виборної конференції ФДУ в столичному готелі "Національний". Його кандидатуру підтримали 22 делегати конференції (з 23-х).

Нагадаємо, Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Його підозрюють у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.