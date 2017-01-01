Новинський побачив, як учора Україна уникнула катастрофи

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Нардеп Вадим Новинський

За словами Новинського, на порядку денному Ради 18 травня стояло два «антицерковних» законопроекти

Народний депутат від Опозиційного блоку Вадим Новинський заявив, що «антицерковні» законопроекти вчора так і не було поставлено на голосування Верховної Ради, завдяки чому вдалося уникнути катастрофи. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«З раннього ранку по всій країні десятки тисяч віруючих Української православної церкви молилися про напоумлення депутатів Верховної Ради. Всього за кілька останніх днів було зібрано більше 300 тисяч підписів під зверненнями до народних обранців. Все тому, що на порядку денному 18 травня стояло два антицерковних і, можна з упевненістю сказати, антиукраїнських законопроекти, здатних остаточно розколоти країну та вкинути її в кровопролитне протистояння на релігійному ґрунті... Вже вечір, засідання закінчено, антиукраїнські законопроекти так і не були поставлені на голосування. Катастрофа нас оминула», – пише Новинський.

Він зазначив, що дуже багато колег, незважаючи на «тиск зверху», заявили свою позицію щодо неприйняття цих «безбожних ініціатив», причому це стосувалося як депутатів від опозиції, так і депутатів від коаліції.

«Водночас ті, хто виступив ініціаторами цієї законодавчої бісівщини, зовсім не готові відступитися і мають намір вже наступного тижня знову зробити спробу поставити законопроекти 4128 і 4511 на голосування в парламенті», – зазначив нардеп.

Він також заявив, що «одна тільки їх поява в порядку майбутнього пленарного тижня викликала справжню бурю обурення як у парафіян УПЦ, так і у представників більшості інших конфесій країни».

«І люди почали об'єднуватися, щоб дати відсіч цим починанням псевдопатріотів. Біля стін Верховної Ради зібралися віруючі з усієї країни. І у них все вийшло. Їхня думка, їхні голоси були почуті», – пише нардеп.

«Наступ на нашу церкву та нашу віру ще не завершено, ще багато випробувань чекає вірних нашій церкві людей на шляху до миру та подолання розколу. Було зроблено черговий, нехай невеликий, але дуже важливий крок до досягнення цієї світлої мети», – переконаний Новинський.

У четвер, 18 травня, біля стін Верховної Ради відбулась акція протесту представників Московського патріархату з метою закликати депутатів «не приймати антирелігійні законопроекти».

Як відомо, вчора в парламенті народні депутати планували розглянути два законопроекти – №4128 та №4511, – які, на думку керівництва УПЦ МП, є «абсолютно репресивними». Однак депутати згодом зняли з розгляду цей законопроект.

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