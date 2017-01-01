Новий глава МЗС Німеччини назвав єдину умову для скасування санкцій проти РФ

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Зігмар Габріель

Він наполягає на виконанні з боку РФ умов мінських угод

Скасування санкцій проти Росії залежить від реалізації мінських угод щодо врегулювання на Донбасі.

Про це заявив новий міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, повідомляє Reuters.

«Ми в Німеччині і Франції маємо чітку позицію щодо санкцій ... Ми хочемо реалізації мінського мирного процесу ... І це єдиний спосіб для скасування санкцій», - наголосив він.

Крім того, Габріель підкреслив, що Німеччина і Франція мають дотримуватися чітких і єдиних позіцій із цього питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини виступив за скасування санкцій проти Росії.