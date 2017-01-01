Росія постійно блокує розширення місії ОБСЄ на кордоні - МЗС України

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Місія ОБСЄ

Дипломати наголошують, це потрібно РФ, аби звозити зброю та бойовиків на Донбас

Небажання Росії дати згоду на розширення мандату Місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої Україною території Донбасу, свідчить про намір РФ продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання, регулярних військ, бойовиків, підтримки терористичної діяльності.

Про це йдеться в коментарі МЗС України у зв'язку з рішенням Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження на три місяці мандату місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк».

«У зв’язку з прийняттям цього рішення делегація України в ОБСЄ виголосила інтерпретуючу заяву, у якій висловила глибоке розчарування наполегливим небажанням Росії дати згоду на розширення мандату місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої урядом України території Донбасу. Такі дії Російської Федерації свідчать про її намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання, регулярних військ, бойовиків, підтримки терористичної діяльності на території України», - наголошують українські дипломати.

Делегація України закликала Російську Федерацію до неухильного виконання Мінських домовленостей та наголосила, що виконання Росією положень п.4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо встановлення контролю та постійного моніторингу ОБСЄ над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону, а також створення зони безпеки уздовж кордону з боку Росії, є критично важливим для деескалації ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, ОБСЄ продовжила на наступні три місяці мандат місії спостерігачів на двох прикордонних російських пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк».