Новий президент Молдови звільнив міністра оборони через «загравання з НАТО»

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Ігор Додон

Зазначається, що міністр відкрито виступав за об'єднання Молдови з Румунією

Новий проросійський президент Молдови Ігор Додон підписав указ про відставку міністра оборони Анатолія Шалару, пояснивши цей крок «поганою репутацією» чиновника.

Відповідне повідомлення зі сканом указу оприлюднено на офіційній сторінці Додона у Facebook.

«Нагадаємо, що цей міністр є тим, хто загравав з НАТО, прекрасно знаючи, що ми є нейтральною країною, відповідно до Конституції Республіки Молдова», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що міністр відкрито виступав за об'єднання Молдови з Румунією та «звільнив численних фахівців із системи оборони і безпеки держави, замінивши їх людьми, близькими до Ліберальної партії і юніоністської ідеології».

«Всі ці речі категорично несумісні з обов'язками міністра оборони незалежної і суверенної держави, яка має чіткі положення, зазначені в Конституції про нейтралітет», – додав Додон.

Раніше повідомлялося, що з резиденції нового президента Молдови зник прапор ЄС.

Нагадаємо, 23 грудня у Палаці республіки в Кишиневі минуло урочисте спільне засідання парламенту і Конституційного суду, в рамках якого відбулася церемонія інавгурації нового президента Молдови Ігоря Додона.

Він здобув перемогу у другому турі президентських виборів 13 листопада. За нього проголосувало трохи більше 52% виборців. Його основний конкурент на виборах, лідер партії «Дія і солідарність» Майя Санду, набрала близько 48% голосів.

Після перемоги на виборах Додон окреслив пріоритетні напрямки своєї зовнішньополітичної діяльності на посту президента: відновлення стратегічного партнерства з Росією і збереження відносин з Євросоюзом.