  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Обама попереджав Путіна про наслідки хакерських атак

    • Вчора, 08:42
    • Розсилка
    Володимир Путін і Барак Обама
    Володимир Путін і Барак Обама

    У жовтні Обама дзвонив Путіну по гарячій лінії

    У жовтні цього року американський президент Барак Обама дзвонив по гарячій лінії президенту РФ Володимиру Путіну з вимогою припинити втручання у передвиборчу кампанію і припинити хакерські атаки. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в Білому домі.

    За словами співрозмовників, таким чином Обама хотів попередити Путіна про можливі наслідки.

    Читайте також

    У повідомленні американського президента від 31 жовтня до Путіна говорилося, що «міжнародне право, включаючи закони, що стосуються збройних конфліктів, поширюється і на дії в кіберпросторі», і Вашингтон «буде оцінювати дії Москви, виходячи з даних стандартів».

    Телеканал зазначає, що на думку Білого дому, заходи Обами спрацювали, оскільки в день виборів в США «нічого не сталося».

    В липні 2016 року хакери зламали сервери Демократичної партії США. Кандидат від демократів на посаду президента Хілларі Клінтон заявила, що до цього причетні російські спецслужби.

    У жовтні влада США офіційно звинуватили Росію у зломі пошти американських політпартій, а також у втручанні в процес президентських виборів в країні. У Кремлі ці звинувачення назвали «нісенітницею».

    У листопаді Обама заявив про заходи щодо Росії за хакерські атаки, які вплинули можливо на результат президентських виборів в США.

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    США Барак Обама кібератака Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Комментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ