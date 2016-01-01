Обама попереджав Путіна про наслідки хакерських атак

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Володимир Путін і Барак Обама

У жовтні Обама дзвонив Путіну по гарячій лінії

У жовтні цього року американський президент Барак Обама дзвонив по гарячій лінії президенту РФ Володимиру Путіну з вимогою припинити втручання у передвиборчу кампанію і припинити хакерські атаки. Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в Білому домі.

За словами співрозмовників, таким чином Обама хотів попередити Путіна про можливі наслідки.

У повідомленні американського президента від 31 жовтня до Путіна говорилося, що «міжнародне право, включаючи закони, що стосуються збройних конфліктів, поширюється і на дії в кіберпросторі», і Вашингтон «буде оцінювати дії Москви, виходячи з даних стандартів».

Телеканал зазначає, що на думку Білого дому, заходи Обами спрацювали, оскільки в день виборів в США «нічого не сталося».

В липні 2016 року хакери зламали сервери Демократичної партії США. Кандидат від демократів на посаду президента Хілларі Клінтон заявила, що до цього причетні російські спецслужби.

У жовтні влада США офіційно звинуватили Росію у зломі пошти американських політпартій, а також у втручанні в процес президентських виборів в країні. У Кремлі ці звинувачення назвали «нісенітницею».

У листопаді Обама заявив про заходи щодо Росії за хакерські атаки, які вплинули можливо на результат президентських виборів в США.

Джерело: 112 Україна