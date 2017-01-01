  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ОБСЄ вимагає негайно вивести озброєння з житлових районів Донбасу

    • Сьогодні, 19:28
    • Розсилка
    Мартін Сайдік
    Мартін Сайдік

    Використання важкої зброї в житлових районах є відкритим порушенням Мінських угод і міжнародного гуманітарного права, наголосив спецпредставник ОБСЄ

    Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік вимагає негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі. Про це йдеться у його заяві, переданій Укрінформу.

    «Припинення вогню може бути досягнуте тільки за рахунок безумовного виведення всіх видів зброї, що регулюється Мінськими угодами. Зокрема, важка зброя має бути негайно виведена з житлових районів», - заявив спецпредставник ОБСЄ.

    Читайте також

    Він наголосив, що використання важкої зброї в житлових районах є «відкритим порушенням Мінських угод і міжнародного гуманітарного права».

    Сайдік визнав, що до повного і стійкого припинення вогню, до якого закликали сторони Тристоронньої контактної групи 1 лютого, ще далеко. Водночас він вітав зниження активності бойових дій у вівторок в районі Авдіївки – Ясинуватої.

    Спецпредставник ОБСЄ також зазначив, що СММ в тісній співпраці зі Спільним центром з контролю і координації успішно провели переговори щодо припинення вогню, що дозволило відновити енерго - і водопостачання та надати допомогу місцевому населенню. За його словами, протягом більш ніж тижня вдалося запобігти гуманітарній катастрофі.

    При цьому Сайдік назвав неприпустимим те, що в деяких випадках ремонтним бригадам доводилося працювати під вогнем, і в черговий раз закликав сторони суворо виконувати свої зобов'язання і захищати місцеве населення.

    Читайте також
    ОБСЄ зона АТО Донбас Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ