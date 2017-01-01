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    За день бойовики 29 разів відкривали вогонь, двох захисників поранено

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    Російські військовослужбовці на Донбасі
    Російські військовослужбовці на Донбасі

    Бойовики обстрілюють позиції сил АТО з танків і БТР

    Сьогодні, 7 лютого, від початку доби і до 18:00 в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 29 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Загалом зафіксовано 29 обстрілів. Двоє наших військових поранено», - йдеться у повідомленні.

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    Зокрема, на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам’янку, Верхньоторецьке. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк. 
    «На Маріупольському напрямку – з артилерії та мінометів – Талаківку та Гнутове. З мінометів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Лебединське та Березове. По Павлополю вогонь вів БТР противника», - інформує прес-центр.
    За даними штабу АТО, на Луганському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Троїцьке, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новозванівку і Новоолександрівку.

    Як повідомлялося, минулої доби російсько-окупаційні війська 78 разів відкривали погонь по позиціях сил АТО, одного нашого військового поранено. 

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