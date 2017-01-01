Парламент України схвалив звернення до світу щодо агресії РФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада

Звернення підтримали 256 народних депутатів

Верховна Рада України схвалила звернення до міжнародної спільноти щодо засудження ескалації збройної агресії РФ проти України. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.

Рада закликала парламенти іноземних держав та міжнародні організації засудити Росію за порушення режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями, навмисну руйнацію іррегулярними та регулярними збройними формуваннями РФ Авдіївки та варварські напади на об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення.

Також парламентарі звертаються до міжнародних організацій, представників громадянського суспільства, правозахисних організацій із закликом розслідувати випадки серйозних порушень міжнародного гуманітарного права в ході нинішньої ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема можливого скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Крім того, Верховна Рада доручає Генеральній прокуратурі України надіслати до Міжнародного кримінального суду матеріали і документи, які свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права під час ескалації збройної агресії Російської Федерації.