Обстріл бойовикам Авдіївки кваліфіковано як теракт

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Наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками

Терористи «ДНР» нанесли цілеспрямований вогневий удар по житлових кварталах Авдіївки

29 січня під час масованого артобстрілу Авдіївки та Ясинуватського району бойовиками терористичної організації «ДНР» поранення тримали троє мирних мешканців 1976, 1959 та 1991 років народження. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

«Терористи «ДНР» нанесли цілеспрямований вогневий удар по житлових кварталах Авдіївки, маючи достовірну інформацію про те, що в цьому районі знаходяться цивільні особи. Внаслідок обстрілу троє мирних мешканців отримали мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення різних частин тіла. Наразі усім громадянам надано медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.258 (терористичний акт) КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Донецької області.

Нагадаємо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

В ході боїв на Донбасі за минулу добу 5 українських військових загинули, 9 поранені і 4 травмовано. Більшість втрат ВСУ понесли в районі авдіївської промзони.

У дніпровську лікарню ім. Мечникова доставили трьох осіб, які зазнали поранень в авдіївській промзоні: одного бійця і двох цивільних.