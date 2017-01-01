Сьогодні бойовики вже 12 разів обстріляли Авдіївку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойові дії на Донбасі

На маріупольському напрямку зафіксовано 9 обстрілів позицій українських військових

Від початку доби бойовики вже 12 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовиків в районі Авдіївки із заборонених мінськими угодами видів озброєння. Про це заявив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

«Якщо говорити про ситуацію з 00:00 до цієї години, було 12 обстрілів із важкого озброєння тільки на донецькому напрямку. Всі ці обстріли були по Авдіївці. Там бойовики використовували 152-мм артилерію і 120-мм міномети», - повідомив він ефірі телеканалу «112 Україна».

Матюхін також зазначив, що сили АТО були змушені відкрити вогонь у відповідь. «Вчора бойовики двічі намагалися атакувати наші позиції. У нас багато, дуже багато загиблих. Відкривали вогонь у відповідь і будемо відкривати», - заявив речник прес-центру штабу АТО.

За словами прес-офіцера оперативно-тактичної групи «Маріуполь» Івана Чміля, станом на 06:00 на маріупольському напрямку було зафіксовано 9 обстрілів позицій українських військовиків.

«З великокаліберних кулеметів і стрілецького озброєння бойовики неодноразово вели вогонь по позиціях сил АТО під Павлополем, Гнутовим, Водяним і Широкиним», - заявив він.

При цьому Чміль зазначив, що на маріупольському напрямку сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.

В ході боїв на Донбасі за минулу добу 5 українських військових загинули, 9 поранені і 4 травмовано. Більшість втрат ВСУ понесли в районі авдіївської промзони.