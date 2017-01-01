Штурм авдіївської промзони: у Дніпро доставили трьох важкопоранених

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Стан двох поранених вкрай важкий, їм знадобиться реанімаційна допомога

У дніпровську лікарню ім. Мечникова доставили трьох осіб, які зазнали поранень в авдіївській промзоні: одного бійця і двох цивільних. Про це повідомив головний лікар Дніпровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

«Доставили одного військового, дуже серйозно пораненого. Вибухове поранення. Поранення в грудну клітку, пошкоджена голова осколками. В даний час в операційному залі наші лікарі роблять все можливе, щоб врятувати йому життя. І двоє цивільних. Жінка 58 років. Вона також з мінновибуховою травмою, у неї осколковий перелом стегна. І чоловік 40 років зі складними пораненнями голови, грудної клітки, кінцівок. Він на апараті штучної вентиляції легенів. Наразі йому надають допомогу», - сказав Риженко в ефірі телеканалу «112 Україна».

При цьому він наголосив, що стан двох поранених вкрай важкий. «Всім їм знадобиться реанімаційна допомога. Ми сподіваємося, що поставимо їх на ноги, є така впевненість», - додав лікар.

Раніше в штабі АТО заявили, що в ході боїв на Донбасі за минулу добу 5 українських військових загинули, 9 поранені і 4 травмовано. Більшість втрат ВСУ понесли в районі авдіївської промзони.

Нагадаємо, бойовики рано вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї і мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових.