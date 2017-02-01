Обстріл Росією українського літака: прокуратура відкрила справу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кримінальне провадження зареєстровано як замах на вбивство двох або більше осіб за обтяжуючих обставин

Через обстріли Росією українського транспортного літака в морській економічній зоні України військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження. Про це Українській правді повідомила речник військової прокуратури південного регіону України Яна Стекачова.

«Нами зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – це замах на вбивство двох або більше осіб за обтяжуючих обставин», - сказала вона.

Стекачова пояснила, що обрана така кваліфікація, оскільки прокуратура «виходила з умислу російської сторони». При цьому вона додала, що це попередня кваліфікація.

Як повідомляв «Главком», 1 лютого під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак. Інцидент стався в районі Одеського газового родовища із раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав. У штабі російського Чорноморського Флоту категорично заперечили обстріл українського літака Ан-26. Україна передасть у Міжнародний кримінальний суд одну з куль, яка потрапила у літак.