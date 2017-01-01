Обстріли в Авдіївці: пошкоджено школу та дитсадок

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Окупанти також обстріляли і приватний сектор

Внаслідок обстрілів Авдіївки Донецької області були пошкоджені школа та дитячий садок.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

За його словами, осколками були пошкоджено вікна та фасад школи. Ще один снаряд розірвався біля дитсадка, внаслідок чого постраждали вікна та стіни будівлі.

Крім того, за повідомленням Жебрівського, снарядами було пошкоджено також будинки на вулиці Воробйова, Комунальній та ще один будинок на вулиці Гагаріна.

«Окупанти також обстріляли і приватний сектор. Але даних про ймовірні пошкодження у цьому районі міста у нас ще немає», — зазначив він.

Також голова Донецької ВЦА повідомив, що бойовики обстрілюють наразі промзону Авдіївки та інші околиці міста.