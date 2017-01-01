Вечірній обстріл Авдіївки: вщент зруйновано декілька помешкань містян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зруйновані помешкання в Авдіївці

Ніхто із мирних мешканців не постраждав

В результаті сьогоднішнього вечірнього обстрілу бойовиками житлових кварталів Авдіївки вщент зруйновано декілька помешкань місцевих мешканців. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Починаючи із 16.30, із важкого озброєння окупанти розпочали обстріл житлових кварталів Авдіївки, що на Донецькому напрямку. Зафіксовано близько двадцяти пострілів бойовиків у бік міста і щонайменше шість влучань снарядами танкової гармати по житлових будівлях та об’єктах інфраструктури міста. Вщент зруйновано декілька помешкань місцевих мешканців. На щастя, ніхто із мирних мешканців не постраждав», - йдеться в повідомленні.

На місці працюють представники української сторони СЦКК, екіпажі поліції, ДСНС та медики.

«Голова Військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Павло Малихін, який здійснив екстрений об’їзд ушкоджених будівель зазначив, що цей злочин бойовиків – черговий доказ того, що бойовики не збираються виконувати будь-які зобов’язання», - повідомляють у штабі АТО.

Як повідомлялося, сьогодні вранці бойовики також обстріляли позиції Збройних Сил України під Авдіївкою з танків та мінометів.