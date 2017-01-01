Обсяги будівництва житла в Україні рекордно знизилися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівництво житла

Головною причиною скорочення темпів будівництва житла є зниження доходів населення і скорочення попиту на нерухомість

Обсяг введеного в експлуатацію житла в Україні в 2016 році становив трохи більше дев'яти мільйонів квадратних метрів і є найнижчим показником за останніх шість років. Про це повідомила Державна служба статистики.

Цей показник є нижчим за показники 2014-2015 років, коли служба перестала враховувати Крим та зону проведення АТО.

Головною причиною скорочення темпів будівництва житла є зниження доходів населення і скорочення попиту на нерухомість. «Порівняно з 2008 роком, коли був пік цін, вартість житла в доларах впала у півтора разу. Ті метри, які раніше коштували 1,5 тисячі доларів, зараз продаються по 1 тисячі доларів. Однак статки людей впали ще більше – утричі, тому попит на житло також зменшується», – пояснив DW генеральний директор будівельної компанії ТММ Микола Толмачов.

За даними Держстату, середня зарплатня українців зараз становить 6,5 тисячі гривень. Вартість одного квадратного метра житла в столиці в середньому становить 22 тисячі гривень, а в регіонах – 10-20 тисяч гривень.

Учасники ринку не розраховують на активізацію попиту у найближчому майбутньому. «Вважається, що нормальний попит на житло може бути, коли рядовий робітник має місячну зарплатню на рівні вартості одного квадратного метра житла. Але якщо середня зарплата становить у п'ять разів меншу суму, то людина не зможе назбирати грошей на квартиру», – каже Толмачов.

Через таку ситуацію забудовники почали створювати нові формати житла, які є більш доступними для українців. «На ринку з'являються смарт-квартири. Це дуже невеликі квартири, які, однак, спроектовані так, щоб у них було комфортно жити. Вони починають користуватися дедалі більшим попитом, оскільки людина за порівняно невелику суму може отримати власне житло», – розповів DW виконавчий директор Конфедерації будівельників України Віталій Грусевич. Метраж таких квартир становить 20–25 квадратів, а ціна – від 10 тисяч доларів. Таке житло відрізняється меншими витратами на оплату комунальних послуг через менший метраж.

Крім того, в Україні з'являються нові варіанти фінансування купівлі житла. Іпотечне кредитування вже котрий рік залишається недоступним, тому що банки поки що не ризикують видавати гроші на довгі терміни. За оцінками учасників ринку, наразі доля купленого в кредит житла не перевищує 5%. Тому банки починають пропонувати альтернативу класичному кредитуванню – фінансовий лізінг. Фактично це оренда житла з поступовим його викупом. Щомісячна вартість такого лізінгу становить майже стільки ж, скільки й оренда житла.