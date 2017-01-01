Жебрівський показав триповерховий будинок в Києві (ФОТО)

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Будинок Жебрівського

Будинок знаходиться в Подільському районі столиці

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський показав журналістам триповерховий будинок своєї сім'ї в Подільському районі Києва. Про це повідомляє видання «Новое врямя».

Жебрівський стверджує, що сімейний будинок у Києві він відвідує раз на два тижні. В інший час він проживає в Краматорську Донецької області. Загалом в будинку живе семеро людей: окрім самого господаря та його дружини, двоє їх дітей та троє племінників дружини. Будівництво будинку в столиці зайняло п’ять років.

«Маю такий будинок, мабуть, тому, що раніше багато жив по гуртожитках, а от тепер нарешті захотілося мати щось своє», - сказав Жебрівський.

Нагадаємо, що нещодавно з’явились фото розкішного маєтоку екс-регіонала Бойка. Маєток збудовано у дизайні «російська народна казка». Територія під маєтком близько 1,5 гектарів. Ще гектар - оренда узбережжя. Вихід до води всупереч закону - перекритий.