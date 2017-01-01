  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Обвинувачений Росією кримський журналіст Микола Семена закликає владу України писати листи до Кремля

    • Сьогодні, 14:20
    • Розсилка
    Кримський журналіст Микола Семена
    Кримський журналіст Микола Семена

    Семена вважає, що всі заяви України на його підтримку не доходять до російської влади

    Кримський журналіст Микола Семена, обвинувачений окупантами у закликах до порушення територіальної цілісності РФ, відчуває моральну підтримку від української влади. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Підтримку я відчуваю і ціную. Перш за все це моральна підтримка. До мене доходили відомості, що й представники президента, і Святослав Цеголко доповідають главі держави щодо моєї ситуації. І Верховна Рада ухвалила спеціальну постанову про мене і Романа Сущенка, і МЗС постійно наголошує на нашій проблемі. Спілка журналістів України мене постійно підтримує», – сказав Семена.

    Але, на його думку, це лише заяви для ЗМІ.

    Він вважає, що потрібно писати листи з позицією України представникам російської влади. «Можливо, було б краще, аби листи з позицією України відправляли до РФ, представникам влади і, зрештою, до Криму та представників суду, де судять нас і кримських татар», – сказав журналіст.

    «Я думаю, що вони публікуються в пресі і фактично їх ніхто не розсилає. Вони гадають, якщо вже опубліковано у пресі, воно вже дійшло», – додав він.

    Нагадаємо, 10 травня в окупованому Криму відбулося судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени. 68-річного медійника у грудні минулого року звинуватили у закликах до порушення територіальної цілісності РФ (ч. 2 ст. 280.1. Кримінального кодексу РФ «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації») за допис «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму». Він був зроблений на сайті «Крим.Реалії». У тексті журналіст пише про те, що анексія Криму є незаконною і Україні слід докласти зусиль до повернення півострова. 

    Наступне засідання призначено на 22 травня. На ньому планують завершити вивчення матеріалів справи і допитати експерта ФСБ Іванову, яка давала висновок.

    Читайте також
    ЗМІ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ