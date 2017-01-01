Обвинувачення Єфремова направили до суду

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Екс-голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов

ГПУ інкримінує екс-голові фракції ПР злочини за п’ятьма статтями Кримінального кодексу

Генеральна прокуратура України спрямувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо екс-голови фракції Партії регіонів у парламенті минулого скликання Олександра Єфремова.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Управлінням з розслідування злочинів, учинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України 4 січня 2017 року, спрямовано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Олександра Єфремова про вчинення ним низки злочинів», - написав генпрокурор.

Він додав, що Єфремову висунуто підозри в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та у пособництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування ними та перешкоджання нормальній діяльності установ (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Крім того, колишній депутат також підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), в організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України), а також у державній зраді - тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).