Одещина виконає замовлення «Укроборонпрому» на 140 млн грн

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Глава Одеської ОДА Максим Степанов

В Одеській області функціонує 32 підприємства, потужності яких може бути використано підприємствами концерну

Глава Одеської ОДА Максим Степанов досяг домовленості з генеральним директором «Укроборонпрому» Романом Романовим про розміщення на підприємствах Одещини протягом 2017 року державних замовлень на 140 млн гривень. Відповідний меморандум було підписано 17 лютого, повідомляє прес-служба Одеської обласної адміністрації.

«Підприємства Одещини приєднуються до масштабної програми «Укроборонпрому» в рамках виконання державного оборонного замовлення і зараз наше завдання – чітко визначитися, якої продукції потребує держконцерн, що наші підприємства можуть виготовляти, а також яку продукцію зможуть освоїти в майбутньому. Це гарний приклад кооперації, яка позитивно вплине на економіку області», – зазначив Степанов.

На сьогоднішній день в Одеській області успішно функціонує 32 підприємства різних форм власності, потужності яких може бути використано підприємствами концерну. Під час робочої поїздки на Одещину гендиректор «Укроборонпрому» Роман Романов проінспектував діяльність ДП «Одеський авіаційний завод», відвідав ТОВ «Телекарт», з яким уже співпрацюють підприємства – учасники концерну.

Романов зазначив активну позицію Степанова у питанні підписання цього меморандуму. «Можу сказати, що держконцерн зацікавлений у роботі з підприємствами регіону, які працюють у сфері машинобудування, виробництва матеріалів та компонентів. Нам потрібні дроти, кабелі, фарба, лаки, канати та матеріали. За цим стоять серйозні цифри і серйозний економічний ефект для області. І ми сподіваємося на тісну і довгострокову співпрацю з Одещиною», – зазначив він.