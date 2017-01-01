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    Одеситів просять не виходити з дому

    • Сьогодні, 11:37
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    Фото: ТСН

    Через негоду можливі аварії на дорогах

    Влада Одеси просить городян у зв'язку з погіршенням погоди не виїжджати 20 квітня без особливої необхідності й не залишати свої транспортні засоби під деревами. Про це йдеться на сайті міської ради Одеси, передає «Главком» .

    Згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного й Азовського морів, у четвер в Одесі очікується суттєве погіршення погодних умов. Вітер північний, вдень південно-західний, 9-14 м/с, уночі пориви 15-20 м/с.

    Міські комунальні служби переведено в режим готовності до роботи у складних погодних умовах.

    Як повідомляв «Главком», сніг на Одещині пішов сьогодні зранку.  

    Нагадаємо, циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці. 

    Сьогодні також в Ужгороді відновлено опалювальний сезон.

    Негода знеструмила майже 200 населених пунктів. 

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