Одеситів просять не виходити з дому
- Сьогодні, 11:37
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Фото: ТСН
Через негоду можливі аварії на дорогах
Влада Одеси просить городян у зв'язку з погіршенням погоди не виїжджати 20 квітня без особливої необхідності й не залишати свої транспортні засоби під деревами. Про це йдеться на сайті міської ради Одеси, передає «Главком» .
Міські комунальні служби переведено в режим готовності до роботи у складних погодних умовах.
Як повідомляв «Главком», сніг на Одещині пішов сьогодні зранку.
Нагадаємо, циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці.
Сьогодні також в Ужгороді відновлено опалювальний сезон.
Негода знеструмила майже 200 населених пунктів.