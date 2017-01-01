Негода в Україні: знеструмленими залишаються майже 200 населених пунктів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снігопад у Харкові

За минулу добу аварійні бригади відновили електропостачання у 354 населених пунктах

Впродовж 19 квітня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 354 населених пунктів у шести областях України, а саме: у Дніпропетровській - 215 н.п., Полтавській - 59, Харківській - 55, Запорізькій - 19, Херсонській - п’ять населених пунктів та Кіровоградській - один пункт.

Населені пункти були знеструмлені протягом двох останніх днів внаслідок погіршення погодних умов, через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач.

Про це йдеться у ранковому звіту Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.

Станом на 7 ранку 20 квітня залишаються знеструмленими 199 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях.

Наразі на дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.

«Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 2 тис 500 дерев у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка 1957 року народження», - звітують у ДСНС.

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучено 2901 людину та понад тисячу одиниць спецтехніки.

Варто відмітити, що станом на вечір середи в Україні було знеструмлено 505 населених пунктів.

Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи.

Через снігопади закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.

У Миколаєві оголосили штормове попередження.

У Керчі закрили поромну пераву.

На Закарпатті оголосили штормове попередження та ймовірні лавини.

Нагадаємо, через похолодання українські міста частково відновили опалювальний сезон.

Втім, у столиці опалення не включатимуть