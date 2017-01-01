Циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці
- Сьогодні, 11:08
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У навчальних закладах Вінницької області через раптове похолодання знову включають опалення
Негода дісталася Вінниці – у місті розпочався снігопад.
Як повідомляє Укрінформ, сніжити в місті почало сьогодні після 9 годині.
Сніговий покрив ще не утворюється, в регіоні превалюють плюсові температури. Опади супроводжуються досить сильним вітром.
У прес-службі Служби автомобільних доріг у Вінницькій області повідомили, що їхні фахівці відстежують ситуацію на автошляхах регіону і в разі ускладнення умов проїзду готові до роботи в екстреному режимі.
Проте особливих погодних аномалій дорожники не прогнозують. За даними рятувальників, попри просування циклону Петер на схід, на Вінниччині значних снігопадів не очікується.
Втім, у навчальних закладах Вінницької області через раптове похолодання знову включають опалення, повідомив сайт мііста Вінниця.
Сьогодні також в Ужгороді відновлено опалювальний сезон.
Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи.
Через снігопади вчора закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.
Негода знеструмила майже 200 населених пунктів.