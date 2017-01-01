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    Циклон Петер просувається Україною: снігопад дістався Вінниці

    • Сьогодні, 11:08
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    Сніг у Вінниці
    Сніг у Вінниці

    У навчальних закладах Вінницької області через раптове похолодання знову включають опалення

    Негода дісталася Вінниці – у місті розпочався снігопад.

    Як повідомляє Укрінформ, сніжити в місті почало сьогодні після 9 годині. 

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    Сніговий покрив ще не утворюється, в регіоні превалюють плюсові температури. Опади супроводжуються досить сильним вітром.

    У прес-службі Служби автомобільних доріг у Вінницькій області повідомили, що їхні фахівці відстежують ситуацію на автошляхах регіону і в разі ускладнення умов проїзду готові до роботи в екстреному режимі.

    Проте особливих погодних аномалій дорожники не прогнозують. За даними рятувальників, попри просування циклону Петер на схід, на Вінниччині значних снігопадів не очікується.

    Втім, у навчальних закладах Вінницької області через раптове похолодання знову включають опалення, повідомив сайт мііста Вінниця.

    Сьогодні також в Ужгороді відновлено опалювальний сезон.

    Як повідомляв «Главком», в Україні чрез негоду загинуло 4 особи. 

    Через снігопади вчора  закрили школи у Дніпрі та Запоріжжі.

    Негода знеструмила майже 200 населених пунктів. 

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