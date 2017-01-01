Одного з підлеглих Луценка піймали на хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ГПУ Затримання хабарника

Заступник начальника одного із управлінь Генеральної прокуратури вимагав неправомірну вигоду – $3 тисячі

Слідчим ГПУ спільно зі співробітниками СБУ після одержання неправомірної вигоди в розмірі $3 тисяч затримано заступника начальника управління Генеральної прокуратури.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника одного із управлінь Генеральної прокуратури України вимагав у громадянина неправомірну вигоду в $3 тисячі за вирішення питання щодо активізації розслідування у кримінальних провадженнях, у яких вказаний громадянин та його дружина є потерпілими.

Заступника начальника управління ГПУ затримали у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.

Раніше трьох посадовців Київської митниці спіймали на хабарі.

У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.