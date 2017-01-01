Офіційний Берлін заявив, що підтримує заяву посла про вибори на окупованому Донбасі

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Мартін Шефер не побачив протиріччя у словах посла ФРН в Україні Ернста Райхеля і офіційною позицією Берліна

Слова посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про припустимість виборів на сході України, незважаючи на російську військову присутність, не суперечать офіційній позиції Берліна.

Про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер, передає Reuters.

Шефер сказав, що коментарі Райхеля не скасовують впевненості німецького уряду в необхідності дотримуватися мінських угод, які призведуть до відновлення суверенітету України на всій її території.

Дипломат також зазначив, що Німеччина була першою країною, яка визнала Україну після здобуття незалежності і залишається твердим прихильником українських реформ.

Зазначимо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в інтерв'ю заявив, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Міністерство закордонних справ викликало посла Німеччини для пояснень через його заяви про можливість проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ.

У МЗС Німеччини з цього приводу пояснили, що вони керуються положеннями Мінських угод при врегулюванні кризи на Донбасі.

Потім Райхель пояснив, що говорив про створення умов для проведення виборів, коли припускав, що на окупованій частині Донбасу вони можуть відбутися за присутності армії РФ.