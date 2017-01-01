У Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну

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У Берліні вважають таку реакцію депутата на висловлювання німецького посла в Україні неадекватною

У ФРН шкодують про вчинок народного депутата України Олексія Гончаренка, який вимазав червоною фарбою фрагмент Берлінської стіни на території посольства ФРН в Києві.

Про це в середу у Берліні сказав офіційний представник відомства Мартін Шефер.

«Ми дуже шкодуємо про те, що один український депутат на території посольства ФРН вимазав історичну реліквію - фрагмент Берлінської стіни... і сподіваємося, що таке не повториться», - сказав Шефер.

У Берліні вважають таку реакцію депутата на висловлювання німецького посла в Україні неадекватною. Скоїв свій вчинок Гончаренко, прикриваючись депутатським імунітетом, зазначають у МЗС Німеччини.

ФРН, нагадав Шефер, встановила дипломатичні відносини з Україною 25 років тому, і всі ці роки була партнером, підтримувала українські реформи, демократію, і масштаб цієї підтримки, за словами дипломата, є «абсолютно безпрецедентним».

Що стосується Берлінської стіни, то Німеччина розглядає її як політичний символ, у тому числі і для України, для її суверенітету, відновити який вона зуміла завдяки закінченню Холодної війни та періоду конфронтації між Заходом і Сходом, символом яких Берлінська стіна якраз і є.

Як повідомляють українські ЗМІ, народний депутат від БПП Олексій Гончаренко на знак протесту проти висловлювань посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі написав на фрагменті Берлінської стіни, який знаходиться біля посольства Німеччини в Києві, червоною фарбою слово NEIN (ні).

Як повідомляв «Главком», сьогодні невідомі облили фарбою польське консульство у Львові і зробили написи на паркані. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив акт вандалізму щодо генерального консульства Польщі у Львові.



