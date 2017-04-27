Оголошено підсумки реєстрації на ЗНО-2017

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Підготовка до ЗНО

Кількість охочих скласти ЗНО у 2017 році зменшилася

В Українському та регіональних центрах оцінювання якості освіти завершено обробку реєстраційних документів осіб, які виявили бажання взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. Про це повідомляє прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

Цьогоріч для участі в тестуванні зареєстровано 240 881 особу. Серед них 192 778 – це випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року, для яких результати зовнішнього незалежного оцінювання з окремих навчальних предметів буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію. Минулого року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні було зареєстровано 267 172 особи, 200 510 осіб із них – випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року.

Найбільше учасників ЗНО зареєстровано для проходження тесту з української мови і літератури – 239 945, історії України – 182 219, математики – 113 113. У 2016 році охочих скласти тести з української мови і літератури було 267 006 осіб, історії України – 193 307, з математики – 132 165. Порівняно з минулим роком спостерігається тенденція щодо збільшення охочих скласти ЗНО з таких навчальних предметів, як біологія і географія.

Найбільше для проходження ЗНО, а отже, і потенційних абітурієнтів для вступу до вищих навчальних закладів, зареєстровано в м. Києві – 19 603, Дніпропетровській області – 19 207, Львівській області – 16 124 особи, Харківській області – 15 326, Одеській області – 14 799, найменше – у Тернопільській (5785) та Луганській (3909) областях.

Найбільш популярними навчальними предметами для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, окрім української мови, є історія України (цей тест складатиме 71,72% від загальної кількості зареєстрованих випускників поточного року), математика (40,23%), біологія (28,88%), англійська мова (25,9%). Лише 6,55% випускників проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, хімії – 2,49%.

Під час реєстрації майбутні учасники мали можливість здійснити вибір однієї з мов національних меншин для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (крім завдань з української мови і літератури, російської, іноземних мов). Від 86% до 94% учасників зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть тести українською мовою. Найбільший відсоток охочих складати тести російською мовою з фізики – 13%, математики – 11,56%, хімії – 9,13%. Крім того, учасники складатимуть зовнішнє оцінювання польською мовою (24 тести), румунською (890 тестів), молдовською (246 тести), угорською (1272 тести).

За даними місцевих органів управління освітою, для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 року з не підконтрольних українській владі територій зареєструвалося 740 осіб: 524 в Донецькій області та 216 у Луганській. Це випускники 2017 року, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, що розташовані на території України, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за екстернатною або дистанційною формою навчання.

В Українському центрі оцінювання якості освіти сформовано мережу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Так, тестування з української мови і літератури відбуватиметься у 971 пункті, історії України – 745, математики – 471.

28 квітня на інформаційних сторінках усіх учасників буде розміщено запрошення-перепустки із зазначенням адреси пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання для проходження тестування з обраних учасниками навчальних предметів. Учасникам зовнішнього незалежного оцінювання необхідно самостійно роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки, що знаходиться на веб-сайті Українського центру. Доступ до сторінки здійснюється за номером Сертифіката ЗНО та пін-кодом, указаним у ньому. Окрім цього, адреси пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено в мобільному додатку «Моє ЗНО».

Упродовж 3–19 травня триватиме додатковий період реєстрації для учасників антитерористичної операції, осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та не мали змоги зареєструватися в основний період. Таким особам до пакета реєстраційних документів потрібно додати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє незалежне оцінювання під час додаткової сесії та копію документа, що засвідчує відповідний статус (копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки про безпосередню участь в антитерористичній операції, копію паспорта громадянина України (або одного з батьків (опікунів) тощо).

Також у додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання подаватимуть документи особи, засуджені до позбавлення волі або взяті під варту. Такі особи всю необхідну інформацію про процедуру зовнішнього незалежного оцінювання можуть дізнатися в представника адміністрації установи виконання покарань, на якого покладено відповідальність за організацію та проведення ЗНО.

Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднено на сайті Українського центру. Відтак додаткова сесія розпочинається 3 липня тестуванням з української мови і літератури, 4 липня відбудеться тестування з англійської, російської мов; математики – 5 липня; історії України – 6 липня; біології, іспанської, німецької, французької мов – 7 липня; географії – 10 липня; фізики – 11 липня. Завершується додаткова сесія 12 липня тестуванням з хімії. Важливо зазначити, що тестування з російської, іспанської, німецької, французької мов буде розпочинатися о 14:00.

Як повідомляв «Главком», перед ЗНО в інтернеті активізувалися шахраї.