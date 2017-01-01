Перед ЗНО в інтернеті активізувалися шахраї

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ЗНО-2017

Інформацію про виявлені оголошення та шахрайські пропозиції буде передано до правоохоронних органів для реагування

Український центр оцінювання якості освіти повідомляє про активізацію в інтернеті шахраїв, які за певну плату пропонують придбати готові відповіді до тестових завдань ЗНО з різних предметів. Про це повідомляє прес-служба УЦОЯО.

«Через місяць стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. У мережі Інтернет, особливо в соціальних мережах, спостерігаємо активізацію шахраїв, які за певну плату пропонують «допомогу» для успішної здачі ЗНО. У першу чергу йдеться про можливість придбати готові відповіді до тестових завдань з різних предметів», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим УЦОЯО повідомляє, що укладання тестів і друк сертифікаційних робіт здійснюються в умовах суворої конфіденційності. «Належний рівень захисту інформації на всіх етапах підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання засвідчено атестатами відповідності. Тому наполегливо радимо не користуватися послугами шахраїв, адже Ви неодмінно будете ошукані», - попереджають в УЦОЯО.

Інформацію про виявлені оголошення та шахрайські пропозиції буде передано до правоохоронних органів для реагування.

Нагадаємо, ЗНО стартує 23 травня.