Охендовський прийшов до суду із чотирма охоронцями

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Михайло Охендовський у суді

Суд розглядає обрання запобіжного заходу Охендовському

Солом’янський районний суд Києва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави главі Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.

Як відомо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подали клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 1,3 млн грн.

Якщо Охендовський не сплатить цю суму, його візьмуть під варту.

Також САП подаватиме після розгляду запобіжного заходу прохання про усунення Охендовського із займаної ним посади голови ЦВК на два місяці.

Також перед засіданням заступник керівника САП Володимир Кривенко зазначив, що подаватиме клопотання про арешт майна голови ЦВК.

Наразі до суду з’явилися четверо охоронців Охендовського.

Глава ЦВК запевняє, що не поїде з України на час розгляду справи.

Нагадаємо, 13 грудня працівники НАБУ вручили Охендовському підозру у справі про отримання грошей з «чорної каси» Партії регіонів.

Джерело: Громадське