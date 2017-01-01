Окупанти активно перекидають техніку в Горлівку, - «Інформаційний спротив»

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Росію посилює бойовиків

Тактичні групи «3-й омсбр», що діють в районі Горлівки (західна і північна частина населеного пункту), поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційне опір» Дмитро Тимчук.

За даними Тимчука, окупанти активно перекидали автотранспортом в північну і західну частину Горлівки озброєння, відзначався прохід шести вантажівок через Трикотажку, два паливозаправники армійського типу на північ від Стиролу і 4 «Урали» (ідентифікований вантаж - міни) в сторону Гольмівського.

«Відзначається прибуття на Моспинські табори ротного комплекту бронетехніки (8 од. БМП-2 та 4 од. МТ-ЛБ), а також шести танків. На тлі формування командуванням «1-го АК ДНР» нових тактичних груп ротного рівня, йдеться про етап бойового злагодження даних підрозділів», - зазначив Тимчук.

Як повідомлялось, терористи посилили обстріли на передовій, зокрема - цілеспрямовано гатять по українським Збройним силам та об'єктам цивільної інфраструктури.