Бойовики всю ніч обстрілювали Авдіївку

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Наслідки обстрілу Авдіївки бойовиками

У неділю під Авдіївкою загинуло троє бійців АТО

Бойовики всю ніч не припиняли обстріл Авдіївки, що знаходиться на лінії розмежування в Донецькій області. Про це повідомила прес-офіцер сімдесят другої ОМБР ВСУ Олена Мокренчук.

«Обстріли тривали всю ніч. Вчора вдень, близько 12:30 в Старій Авдіївці було випущено кілька снарядів з «Градів», зруйновано будинок», - заявила вона телеканалу «112 Україна».

Як повідомлялося, вчора терористи обстріляли з «Градів» житловий сектор Авдіївки, пошкоджено 21 будинок. Зазначимо також, що троє загибих в неділю військовослужбовців ЗСУ потрапили під ворожий обстріл опорного пункту неподалік Авдіївки.

Варто відмітити, що у неділю, 26 березня, в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська, розбився військовий вертоліт Мі-2: п'ятеро військових загинули.