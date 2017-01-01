У лавах бойовиків на Донбасі зростає кількість самогубств

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Російські бойовики на Донбасі

У російських військовослужбовців на Донбасі психологічне виснаження

Психологічне виснаження особового складу російських окупаційних військ призводить до зростання випадків суїциду серед військовослужбовців. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«26 березня ц.р. відмічені дві спроби самогубства у складі 1 окремої мотострілецької бригади (Кальміуське) 1 АК та 4 окремій мотострілецькій бригаді (Алчевськ) 2 АК», - йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, командири намагаються видати факти спроб самогубств, як результати необережного поводження зі зброєю.

Як повідомлялося, у неділю, 26 березня, терористи обстріляли з «Градів» житловий сектор Авдіївки, пошкоджено 21 будинок. Зазначимо також, що троє загибих в неділю військовослужбовців ЗСУ потрапили під ворожий обстріл опорного пункту неподалік Авдіївки.

Крім того, у неділю в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська, розбився військовий вертоліт Мі-2: п'ятеро військових загинули.