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    Окупанти продають «віджатий» завод шампанських вин у Криму за $53 мільйони

    • Сьогодні, 11:56
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    Завод&nbsp;&laquo;Новий світ&raquo; в окупованому Криму
    Завод «Новий світ» в окупованому Криму

    У березні 2014 року завод «націоналізували» російські окупанти, в липні того ж року підприємство потрапило до санкційного списку Євросоюзу

    Росіяни продають одне з найстаріших у Криму підприємств – завод шампанських вин «Новий світ», який було «націоналізовано» в 2014 році після окупації півострова.

    Про це заявив заступник голови «ради міністрів» окупованого Криму Віталій Нахлупін, передає RNS.

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    «Один із планів 2017 року – акціонування і продаж компанії «Новий світ». Інвестор не один, думаю, нам вдасться створити конкуренцію, розгойдати ціну до 2,5-3 млрд рублів ($44–53 млн. – Ред.)», – сказав Нахлупін.

    Чиновник окупаційної адміністрації зазначив, що покупці «віджатого» підприємства планують інвестувати понад 2 млрд руб.

    Історія заводу шампанських вин «Новий світ» почалася в 1878 році, коли князь Голіцин придбав маєток «Новий світ» і перейнявся тут виноробством. У 1918–1920 роках маєток було розграбовано, але в 1932-му почалося відновлення виробництва.

    У березні 2014 року завод «націоналізували» російські окупанти, в липні того ж року підприємство потрапило до санкційного списку Євросоюзу.

    Раніше про плани продажу заводу «Новий світ» заявляв голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.

    Джерело: Еспресо ТВ

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