Окупанти продають «віджатий» завод шампанських вин у Криму за $53 мільйони
- Сьогодні, 11:56
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У березні 2014 року завод «націоналізували» російські окупанти, в липні того ж року підприємство потрапило до санкційного списку Євросоюзу
Росіяни продають одне з найстаріших у Криму підприємств – завод шампанських вин «Новий світ», який було «націоналізовано» в 2014 році після окупації півострова.
Про це заявив заступник голови «ради міністрів» окупованого Криму Віталій Нахлупін, передає RNS.
«Один із планів 2017 року – акціонування і продаж компанії «Новий світ». Інвестор не один, думаю, нам вдасться створити конкуренцію, розгойдати ціну до 2,5-3 млрд рублів ($44–53 млн. – Ред.)», – сказав Нахлупін.
Чиновник окупаційної адміністрації зазначив, що покупці «віджатого» підприємства планують інвестувати понад 2 млрд руб.
Історія заводу шампанських вин «Новий світ» почалася в 1878 році, коли князь Голіцин придбав маєток «Новий світ» і перейнявся тут виноробством. У 1918–1920 роках маєток було розграбовано, але в 1932-му почалося відновлення виробництва.
У березні 2014 року завод «націоналізували» російські окупанти, в липні того ж року підприємство потрапило до санкційного списку Євросоюзу.
Раніше про плани продажу заводу «Новий світ» заявляв голова окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов.
Джерело: Еспресо ТВ