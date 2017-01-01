Росія прокоментувала рішення Міжнародного суду ООН

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Представники Росії в Міжнародному суді ООН

Важливо, що Суд не підтримав заяви України про нібито «агресії», «окупації», або про статус Криму як ті, що не відносяться до суті розгляду, - заявили в МЗС Росії

МЗС Росії прокоментувало рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти РФ.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства закордонних справ Росії на своїй сторінці у Facebook.

У відомстві зазначили, що суд закликав Україну та Росію дотримуватися виконання Мінських угод, втім при цьому визнав, що ці угоди також схвалили та підписали бойовики «ДНР/ЛНР», «факт чого намагається заперечити Україна».

«Суд без голосування визнав, що претензії України до Росії щодо Міжнародної конвенції з питань боротьбі з фінансуванням тероризму (МКБФТ) безпідставні і, відповідно, умови для застосування попередніх заходів відсутні», - наголосили у МЗС.

Відомство також зауважило, що у питанні щодо Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (МКЛРД) суд не підтримав тимчасові заходи, які запропонувала українська сторона.

«Претензії Києва щодо того, що Росія, мовляв, здійснює політику «стирання культурної ідентичності української та кримськотатарської громад», не були підтримані», - заявили в Росії.

Таким чином суд визнав рішення про застосування трьох тимчасових заходів щодо МКЛРД. Вони стосуються доступності освіти українською мовою та можливостей кримськотатарської громади мати свої представницькі інституції. Третя вимога стосувалася обох сторін, щоб вони не призводили до ситуацій, які лише поглиблять загострення відносин.

«Важливо, що Суд зайняв принципову позицію і не підтримав заяви України про нібито «агресії», «окупації», або про статус Криму як ті, що не відносяться до суті розгляду», - підсумували у міністерстві.

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

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